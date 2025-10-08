Betrüger haben es auf Wiens Autofahrer abgesehen

"Achtung vor Fake-Nachrichten." Die Stadt Wien warnt in einem Facebook-Posting aktuell vor E-Mails, die angebliche "Parkbußgelder" zum Thema haben. Hier bei uns erfahrt ihr, was es damit auf sich hat.

„Aktuell gibt es E-Mails, in denen ein Inkassobüro namens COEO-Inkasso angebliche ‚Parkbußgelder‘ im Auftrag der Stadt einfordert“, berichtet die Stadt Wien im Posting. Unter anderem werde dabei ein „Vergleich mit 50 Prozent Nachlass“ angeboten, wenn man die Forderung bestätige. Nun warnt man davor, da es sich dabei um eine Betrugsmasche handle: „Es gibt keine Zusammenarbeit zwischen uns und ‚COEO-Inkasso‘.“

50-Prozent-Vergleiche gibt es bei Parkstrafen in Wien nicht

Zudem würde die Parkraumüberwachung auch Parkstrafen nicht per Mail über externe Inkassobüros versenden und biete keine 50-Prozent-Vergleiche an. Und weiter: „Zahlungen erfolgen ausschließlich über die Wege, die auf dem amtlichen Bescheid ausgewiesen sind.“