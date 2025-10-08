Chaos in Wien: Polizei muss Protestler von der Fahrbahn tragen

Dutzende Demonstranten legten mit einer nicht angemeldeten Kundgebung nicht nur das Hauptgebäude der Universität Wien lahm, sondern blockierten auch die viel befahrene Ringstraße.

Eine nicht angemeldete Kundgebung vor der Universität Wien hat am Mittwochvormittag, dem 8. Oktober, für „erhebliche Behinderungen“ gesorgt. Mehrere Dutzend Personen blockierten gegen 9.30 Uhr Eingänge und Ausgänge des Universitätsgebäudes am Universitätsring 1, wodurch Studierende und Lehrende das Gebäude zeitweise nicht mehr betreten oder verlassen konnten.

Blockade legt auch Verkehr lahm

Kurz darauf verlagerten die Teilnehmer ihren Protest auf die Stiegen des Haupteingangs und schließlich auf die Ringstraße. Dort kam der Fahrzeugverkehr komplett zum Stillstand. Laut Polizei handelte es sich um eine nicht angezeigte Kundgebung, weshalb die Einsatzkräfte einschritten. Die Blockaden stellten für Unbeteiligte eine „erhebliche Beeinträchtigung“ dar, hieß es in einer Aussendung.

Polizei löst Kundgebung auf

Daraufhin wurde die Versammlung nach dem Versammlungsgesetz aufgelöst. Die Polizei forderte die Demonstrierenden mehrfach auf, den Bereich freiwillig zu verlassen. Da dieser Aufforderung nicht Folge geleistet wurde, begannen die Einsatzkräfte, Blockierende von der Fahrbahn und den Universitätszugängen zu tragen. Insgesamt wurden 73 Personen angezeigt, unter anderem wegen Übertretungen nach dem Verwaltungsstrafgesetz. Da bei 27 Personen die Identität nicht feststand, erfolgte eine vorläufige Festnahme.