Raser mit 2 Promille krachte fast in Biker

Mit rund 2 Promille und stark überhöhter Geschwindigkeit soll ein 35-Jähriger in Wien-Floridsdorf einen Motorradfahrer gefährdet haben. Der Mann wurde festgenommen: Gegen ihn lag bereits ein Vorführungsbefehl vor.

Ein 35-jähriger Autofahrer soll am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und dabei einen 40-jährigen Motorradfahrer gefährdet haben. Der Biker musste laut Polizei stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht

Der Motorradfahrer beobachtete, wie der Lenker sein Fahrzeug in der Jedlersdorfer Straße abstellte, und alarmierte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Kummergasse hielten den Mann an. Dabei stellte sich heraus, dass er sich in einem Schutzbereich aufhielt und damit ein bestehendes Betretungs- und Annäherungsverbot missachtete. Ein Alkovortest ergab rund 2 Promille. Zudem lag gegen den 35-Jährigen ein Vorführungsbefehl zum Strafantritt einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe vor. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.