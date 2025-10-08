Grün-weiß prickelnd: Rapid bringt eigenes Soda in die Regale

Der SK Rapid bringt Stadion-Feeling in den Alltag: Gemeinsam mit der MIIND GmbH präsentiert der Verein das neue Rapid Soda.

Der SK Rapid sorgt nicht nur am Spielfeld für Begeisterung, sondern jetzt auch im Getränke-Regal. Gemeinsam mit der MIIND GmbH bringt der Traditionsverein das „Rapid Soda“ auf den Markt: ein zuckerfreies Erfrischungsgetränk mit Holunderblütengeschmack und österreichischem Quellwasser.

Bereits im Allianz Stadion ein Publikumsliebling

Wie der Verein in einer Aussendung mitteilt, war das grüne Soda bereits im Allianz Stadion ein Publikumsliebling. Jetzt ist es erstmals auch im Handel erhältlich: In 600-ml-Flaschen um 1,89 Euro. „Dass wir es nun geschafft haben, es auch in die Regale zu bringen, ist ein schöner Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit“, freut sich Steffen Hofmann, Geschäftsführer des SK Rapid. Besonders gespannt sei er darauf, das Getränk erstmals „im Alltag zu entdecken“. Auch Philip Obermüller, Gründer und Gesellschafter der MIIND GmbH, spricht von einer Herzensangelegenheit: „Das Rapid Soda steht für frische Ideen, Teamgeist und Verantwortung – Eigenschaften, die heute wichtiger sind, denn je“

Hier findest du das Rapid-Soda:

Das neue Rapid Soda ist ab sofort in den Fanshops des SK Rapid, online unter, sowie in ausgewählten SPAR-, EUROSPAR-, BILLA- und BILLA PLUS-Filialen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland erhältlich:

Wien:

SPAR Popovic (Engerthstraße 193–195, 1020 Wien)

SPAR Dakic (Favoritenstraße 21, 1040 Wien)

SPAR Certa (Gumpendorferstraße 72, 1060 Wien)

SPAR Certa (Laaer-Berg-Straße 67–69, 1100 Wien)

BILLA Demir OG (Hauptstraße 30, 1140 Wien)

BILLA Salkic OG – BILLA PLUS (Jedleseerstraße 51A, 1210 Wien)

Niederösterreich:

SPAR Pemmer St. Pölten (Landsbergerstraße 9, 3100 St. Pölten)

EUROSPAR Wieselburg Moser (Wiener Straße 3, 3250 Wieselburg)

SPAR Gratzer Hollenstein (Dorf 218, 3343 Hollenstein)

SPAR Ringseis Aschbach (Florianusstraße 2, 3361 Aschbach)

BILLA Döring OG (Südstadtzentrum 1, Stiege 2, Top 43, 2344 Maria Enzersdorf)

BILLA Miskovic OG (Wiener Straße 66, 2640 Gloggnitz)

BILLA Holl OG (Gölsentalstraße 58, 3161 St. Veit/Gölsen)

Bäckerei Danecker (Bahnhof Amstetten, Graben 60, 3300 Amstetten)

Burgenland