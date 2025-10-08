Wien: Nach Regen kommt die Sonne zurück

In Wien zeigt sich das Wetter am Donnerstag wechselhaft: Dichte Wolken und einzelne Regenschauer bestimmen den Vormittag, am Nachmittag lockert es auf.

Am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, bleibt das Wetter in Wien laut GeoSphere Austria zunächst trüb. „Die meiste Zeit ist es dicht bewölkt und es ziehen auch ein paar Regenschauer durch“. Im Laufe des Nachmittags bessert sich die Lage etwas: Die Schauer lassen nach und sonnige Auflockerungen werden häufiger. Der Wind weht „schwach bis mäßig aus West“. Die Frühtemperatur liegt „um 11 Grad“, die Tageshöchsttemperatur „um 17 Grad“.