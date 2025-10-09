„THE Ranking“: Uni Wien in den Top 100

Im diesjährigen THE-Ranking hat die Uni Wien Platz 95 erreicht. Damit gehört man als erste österreichische Universität überhaupt zu den Top 100 weltweit.

Das prestigeträchtige THE-Ranking (Times Higher Education-Ranking) weist erstmals eine österreichische Universität in den Top 100 aus. Die Uni Wien hat es auf Platz 95 geschafft und reüssiert vor allem in den Kategorien Forschung, Internationalisierung, Teaching und Industry. „Diese sensationelle Platzierung ist das Ergebnis einer langjährigen, strategischen Ausrichtung, die Universität Wien als internationale Spitzenuniversität zu positionieren“, freut sich Rektor Sebastian Schütze. Und weiter: „Das Ranking spiegelt unsere Exzellenz in Lehre und Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften wie in den Natur- und Lebenswissenschaften gleichermaßen.“

2018 noch auf Rang 165

Generell ist die Wiener Uni seit 2018 eigentlich kontinuierlich im Aufstieg. Jahr für Jahr konnte man sich Platz für Platz verbessern. War man 2018 noch auf Rang 165 von damals 1.103 Universitäten, erreichte man nun Platz 95 von mittlerweile 2.191 gerankten Unis weltweit. Besonders stark abgeschnitten hat man eben bei der internationalen Ausrichtung (dazu gehört unter anderem der Anteil internationaler Forscher, Studierende und Publikationen) und bei der Forschungsqualität (beispielsweise die Anzahl hochzitierter Zeitschriften). Auch in der Lehre und bei den Industriekooperationen konnte man sich aber deutlich verbessern.

„Grund zum Feiern“

„Der Durchbruch der Universität Wien in die Top 100 der Weltrangliste ist ein Grund zum Feiern. Dies ist nicht nur ein symbolischer Durchbruch – er steht für einen konsequenten und stetigen Fortschritt über mehrere Jahre hinweg, gemessen an der strengen und anspruchsvollen Methodik des Times Higher Education Rankings“, sagt Phil Baty, THE-Chief Global Affairs Officer.

Bundeskanzler Stocker: „Bedeutender Meilenstein“

Als „bedeutenden Meilenstein“ bezeichnet die Wiener Platzierung auch Bundeskanzler Christian Stocker in einer Aussendung: „Von der Exzellenz österreichischer Hochschulen profitieren wir alle. Wissenschaft, Forschung und Innovation sind eine wichtige Grundlage für Wohlstand und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Ich gratuliere der Universität Wien und danke allen, die diesen Erfolg ermöglicht haben.“