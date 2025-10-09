Sanierungsarbeiten am Knoten Vösendorf: Das müsst ihr nun beachten

Sanierungsmaßnahmen haben zur Folge, dass die Abfahrten am Knoten Vösendorf (Niederösterreich) von der A21 auf die A2 und von der S1 auf die A2 jeweils in Richtung Süden vor allem am Samstag ab Mittag gesperrt sein werden.

Von Samstag, 11. Oktober 2025 ab 12 Uhr, bis Montag, 13. Oktober 2025 bis spätestens 5 Uhr in der Früh, finden am Knoten Vösendorf auf der Abfahrt von der A21 Außenringautobahn auf die A2 Süd Autobahn in Richtung Süden Sanierungsarbeiten statt. Dabei wird der komplette Belag inklusive Fräs- und Asphaltierungsarbeiten saniert, wie die ASFINAG berichtet.

Auch Abfahrt von der S1 wird saniert

Ebenfalls einer Sanierung unterzogen wird die Abfahrt von der S1 Wiener Außenringschnellstraße auf die A2 Süd Autobahn in Richtung Süden am Knoten Vösendorf. In dem Zeitraum werden dementsprechend beide Abfahrten gesperrt, eine Umleitung erfolgt über den Bypass, der auch zur Shopping City Süd (SCS) und zur Anschlussstelle Mödling führt.

Empfehlung der ASFINAG

Will man jetzt von der A21 oder der S1 in Richtung Graz auf die A2 auffahren, muss man ab Samstag, 12 Uhr, „mit einem spürbar erhöhten Verkehrsaufkommen am Knoten Vösendorf rechnen“, so die ASFINAG. Diese empfiehlt nun, bis zum Knoten Inzersdorf weiterzufahren und dort erst auf die A2 Richtung Süden aufzufahren.