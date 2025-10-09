18-Jähriger in Floridsdorf niedergestochen – Täter flüchtig

Ein 18-jähriger Bursche wurde am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf bei einer Auseinandersetzung von mehreren Männern mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstagabend, dem 8. Oktober 2025, kam es in Wien-Floridsdorf gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Ein 18-jähriger Mann wurde im Beisein seiner Freunde von rund einem Dutzend unbekannter Männer angesprochen. Nach einer kurzen Unterhaltung eskalierte die Situation. Einer der Männer attackierte den Jugendlichen mit einem Messer.

Täter nach der Tat geflüchtet

Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, „soll es zwischen den Tatverdächtigen und dem 18-Jährigen kurz zuvor zu einer Konversation gekommen sein“. Unmittelbar nach dem Angriff flüchteten alle Beteiligten vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Der verletzte 18-Jährige wurde mit schweren Stichverletzungen von der Rettung erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand gibt es derzeit keine weiteren Informationen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. „Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.