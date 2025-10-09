Polizei bittet um Hilfe: Unbekannte stehlen Identitäten, eröffnen Konten

Insgesamt nach sechs Personen sucht die Polizei aktuell, auch Lichtbilder wurden nun veröffentlicht. Ihnen wird vorgeworfen, mit gestohlenen Identitäten Bankkonten eröffnet und Handytarife abgeschlossen zu haben.

Die Polizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung, um die Unbekannten zu finden.

Sechs derzeit noch unbekannte Personen stehen im Verdacht zwischen November 2024 und Juni 2025 unter Verwendung gefälschter österreichischer Personalausweise mehrere Konten eröffnet und Verträge bei Mobilfunkbetreibern eröffnet bzw. abgeschlossen zu haben. Bei den Ausweisdaten handelt es sich um gestohlene Identitäten, wie die Polizei berichtet.

Fotos gesichert, Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Fotos von den Tatverdächtigen konnten jedenfalls gesichert werden, die Beamten bitten nun dementsprechend um Hinweise aus der Bevölkerung (auch anonym). Sollte man also wissen, wo sich die jeweilige Person aufhält oder andere Informationen haben, soll man sich an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01 31310 57800 wenden.

©LPD Wien | Nach diesen sechs Personen… ©LPD Wien | …wird im Zusammenhang mit… ©LPD Wien | …Identitätsdiebstahl, Eröffnung von Konten und Abschluss von Mobilfunktarifen… ©LPD Wien | …mit den gestohlenen Identitäten… ©LPD Wien | …polizeilich gesucht. ©LPD Wien | Kennst du jemanden oder hast anderweitige Informationen, sollst du dich bei der Polizei melden.

