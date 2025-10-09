Praterstern-Eklat: Kunde bedrohte Ladendetektiv mit dem Tod

Ein Streit zwischen einem Kunden und einem Ladendetektiv ist am Mittwochmittag in einem Drogeriemarkt in Wien-Leopoldstadt völlig aus dem Ruder gelaufen. Beide Männer wurden verletzt, einer festgenommen.

Was als Meinungsverschiedenheit begann, endete in einer gefährlichen Auseinandersetzung: Am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, gegen Mittag kam es in einem Drogeriemarkt beim Wiener Praterstern zu einem heftigen Streit zwischen einem 20-jährigen Kunden und einem 36-jährigen Ladendetektiv. Laut Polizei soll der junge Mann den Mitarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben.

Handgreiflichkeiten und Verletzungen

Aus dem verbalen Streit wurde schnell ein handfester Konflikt. Zwischen den beiden Männern kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen sie beide leicht verletzt wurden. „Die Beiziehung eines Rettungsdienstes wurde von beiden Männern mehrmals abgelehnt“, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. Als die alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, versuchte der 20-Jährige zu flüchten. Die Flucht dauerte jedoch nicht lange. Wenig später konnte der Verdächtige bei einer nahegelegenen Haltestelle angehalten werden.

Fund von Suchtmittel und Messer

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Suchtmittel sowie ein Taschenmesser. Der junge Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 20-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Auch gegen den 36-jährigen Ladendetektiv wurde Anzeige erstattet, wie die Landespolizeidirektion Wien bestätigte.