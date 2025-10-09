Skip to content
/ ©ÖAMTC
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Stau in Wien
Wegen einer Demonstration werden in Wien rund um den Ring am Freitag Staus erwartet.
Wien
09/10/2025
ÖAMTC berichtet

Demo sorgt am Freitag für Straßensperren und Staus in Wien

Wegen der Demo "Großstreik für ein besseres Klimaschutzgesetz" am Freitagnachmittag, 10. Oktober 2025, erwarten ÖAMTC-Experten Staus und Verzögerungen in der Wiener Innenstadt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Ab etwa 15.30 Uhr ist dabei mit abschnittsweisen Sperren von Ring und Franz-Josefs-Kai zu rechnen. Erwartet werden bei der Großdemo mehrere tausend Teilnehmer, der Demozug wird sich dann gegen die Fahrtrichtung über den Ring, den Kai und abermals den Ring zur Votivkirche bewegen.

Wo der ÖAMTC überall Staus erwartet

Der ÖAMTC befürchtet Staus auf der Roßauer Lände, der Unteren und Oberen Donaustraße, der Franzens- und Aspernbrückenstraße, der Praterstraße, rund um den Schwarzenbergplatz sowie auf den „freien“ Ringabschnitten. Die Experten empfehlen dementsprechend, großräumig über den Gürtel auszuweichen oder gleich direkt die U-Bahnen zu benützen.

