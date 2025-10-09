Ohne Kennzeichen, zu schnell: Motorradfahrer fährt vor Polizei davon

In Wien-Floridsdorf sollte ein 20-jähriger Motorradfahrer angehalten werden - dieser dachte aber gar nicht daran, stehen zu bleiben und fuhr einfach davon. Was folgte, war eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Bereits Dienstagabend, am 7. Oktober 2025 gegen 23 Uhr, ist Beamten im Zuge eines Schwerpunktes ein Motorrad aufgefallen, dessen Auspuff offensichtlich defekt war. Weiters war der Fahrer deutlich zu schnell unterwegs und hatte keine Kennzeichen am Fahrzeug. Obwohl er von den Polizisten dazu aufgefordert wurde, anzuhalten, kam er dieser Aufforderung nicht nach und beschleunigte sein Motorrad.

Streifenwagen touchiert Motorrad

Im Zuge der Verfolgung setzte er gleich mehrere Verwaltungsübertretungen, im Bereich der Dr. Nekowitsch Straße touchierte er dann einer der Streifenwägen das Motorrad des 20-jährigen Österreichers leicht, dieser kam zu Sturz und verletzte sich leicht. In weiterer Folge wurde er vorläufig festgenommen und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Er wurde anschließend auf freiem Fuß angezeigt.