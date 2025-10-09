Skip to content
/ ©BMI / Gerd Pachauer
Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto bei Nacht.
Der 20-Jährige lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd.
Wien / 21. Bezirk
09/10/2025
Dienstagabend

Ohne Kennzeichen, zu schnell: Motorradfahrer fährt vor Polizei davon

In Wien-Floridsdorf sollte ein 20-jähriger Motorradfahrer angehalten werden - dieser dachte aber gar nicht daran, stehen zu bleiben und fuhr einfach davon. Was folgte, war eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Bereits Dienstagabend, am 7. Oktober 2025 gegen 23 Uhr, ist Beamten im Zuge eines Schwerpunktes ein Motorrad aufgefallen, dessen Auspuff offensichtlich defekt war. Weiters war der Fahrer deutlich zu schnell unterwegs und hatte keine Kennzeichen am Fahrzeug. Obwohl er von den Polizisten dazu aufgefordert wurde, anzuhalten, kam er dieser Aufforderung nicht nach und beschleunigte sein Motorrad.

Streifenwagen touchiert Motorrad

Im Zuge der Verfolgung setzte er gleich mehrere Verwaltungsübertretungen, im Bereich der Dr. Nekowitsch Straße touchierte er dann einer der Streifenwägen das Motorrad des 20-jährigen Österreichers leicht, dieser kam zu Sturz und verletzte sich leicht. In weiterer Folge wurde er vorläufig festgenommen und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Er wurde anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

