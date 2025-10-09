Mitarbeiterin rief Polizei: 7 Jugendliche in und auf Hotel

Eine Hotelmitarbeiterin in Wien-Meidling hat mehrere "hausfremde Personen" der Polizei gemeldet, die mit einem Großaufgebot direkt zum Einsatzort fuhr. Dort hielt man sieben Jugendliche auf.

Polizeibeamte wurden nach Wien-Meidling zu einem Hotel gerufen. Dort hätten sich „hausfremde Personen“ Zutritt zum Gebäude verschafft und sollen sich teilweise in den Zimmern aufhalten, wie eine Mitarbeitern der Polizei erklärte. Das ganze spielte sich Mittwochvormittag, am 8. Oktober 2025 gegen 7.30 Uhr, ab. Mehrere Einsatzkräfte sind daraufhin zum Hotel geeilt – darunter auch die Bereitschaftseinheit sowie die Polizeidiensthundeeinheit – und konnten sieben Tatverdächtige im Zuge einer Durchsuchung in den Zimmern und am Dach des Hauses anhalten.

Fünf Festnahmen

Bei den Personen handelte es sich um drei weibliche und vier männliche Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren aus Serbien, Syrien, Afghanistan und Österreich. Die fünf strafmündigen Personen wurden von den Beamten vorläufig festgenommen, wobei sich die 15-jährige Österreicherin wehrte. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt, heißt es nun in einer Aussendung. Bei einer 15-jährigen Serbin wurde im Zuge der Personsdurchsuchung eine geringe Menge an Drogen vorgefunden und sichergestellt. Alle Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.