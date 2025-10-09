Wien übernimmt Drei-Jahres-Abschluss bei Beamtengehältern

Im Wiener Rathaus wurde am Donnerstag fixiert, dass die Stadt den Drei-Jahres-Abschluss des Bundes bei den Beamtengehältern übernimmt.

Nach der Einigung zwischen Bundesregierung und Gewerkschaft auf Bundesebene zieht nun auch die Bundeshauptstadt Wien nach: Am Donnerstag wurde im Rathaus fixiert, dass die Stadt den Drei-Jahres-Abschluss für die Bediensteten übernimmt. Damit schließt sich Wien dem vom Bund vorgegebenen Modell an, das eine Pause bei Gehaltserhöhungen sowie eine spätere Anpassung vorsieht.

Keine Erhöhung im ersten Halbjahr 2026

Die Einigung auf Bundesebene sieht vor, dass von Jänner 2026 bis Ende Juni 2026 keine Gehaltserhöhung erfolgt. Erst im Zeitraum Juli 2026 bis Juli 2027 werden die Bezüge der öffentlich Bediensteten um 3,3 Prozent angehoben. Der Abschluss soll für Stabilität im öffentlichen Dienst sorgen und gleichzeitig zur Budgetsanierung beitragen.

Czernohorszky lobt Zusammenarbeit mit younion

Im Zuge der Entscheidung bedankte sich Wiens Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), in einer Stellungsname an die APA ausdrücklich bei der Gewerkschaft: „Ich bedanke mich bei der younion für die konstruktiven Gespräche, die zeigen, dass gerade in herausfordernden Zeiten sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit unabdingbar ist.“

Teil eines bundesweiten Trends

Wien ist nicht das einzige Bundesland, das dem Beschluss folgt. Bereits zuvor hatten mehrere Länder – darunter Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich – ihre Bereitschaft erklärt, den Drei-Jahres-Abschluss des Bundes zu übernehmen. Auch Tirol und Graz zogen am Donnerstag nach. Länder mit SPÖ-Regierung, wie Kärnten und das Burgenland, befinden sich laut aktuellen Informationen noch in Gesprächen mit der Personalvertretung.

Abschluss soll Budgets entlasten

Der neue Gehaltsabschluss gilt als ein Kompromiss zwischen Einsparungszielen und sozialpartnerschaftlicher Fairness. Fiskalratschef Christoph Badelt bezeichnete die Einigung auf Bundesebene als „wichtigen Schritt hinsichtlich der Budgetsanierung“, da dadurch „bereits im kommenden Jahr ein paar hundert Millionen eingespart werden können“. Zudem würden die Gehälter im öffentlichen Dienst in den folgenden Jahren weniger stark steigen als die Inflation. Badelt dazu: „Und das ist natürlich schon eine nachhaltige Art und Weise, einen Beitrag zur Budgetsanierung zu leisten.“ (APA/RED: 9.20.2025)

