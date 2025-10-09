Hasch aus Bangkok: 39-Jähriger mit Drogenkoffer am Flughafen gestoppt

Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien-Schwechat machten Polizisten einen Fund: Im Koffer eines 39-jährigen Belgiers lagen rund 3,3 Kilo Cannabisharz. Der Mann wollte von Bangkok über Wien nach Barcelona fliegen...

Doch nach Spanien schaffte er es nicht. Seine Reise endete schon in Schwechat. Der Koffer fiel im Transitbereich auf, als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, das Gepäck durchleuchteten. Das Ergebnis: mehrere Päckchen Haschisch, professionell im Koffer versteckt.

Er ist nicht geständig

Die Polizisten lokalisierten rasch den Besitzer: den 39-jährigen Belgier, der bereits am Abflugsteig zu seinem Weiterflug wartete. Er wurde noch am Gate vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.