Kontrolle: E-Scooter rasen mit bis zu 58 km/h durch Wien

Am 8. Oktober 2025 erwischte die Polizei in Wien mehrere E-Scooter, die mit bis zu 58 km/h durch die Stadt rasten. Nur 25 km/h sind erlaubt. Die Beamten hoben bei der Schwerpunkkontrolle 9.310 Euro Strafen ein.

Die Landesverkehrsabteilung Wien hat am 8. Oktober 2025 gemeinsam mit dem uniformierten Fahrraddienst der Stadtpolizeikommanden einen groß angelegten Verkehrsschwerpunkt durchgeführt. Der Fokus: E-Scooter und Fahrradlenker. Das Ergebnis: 9.310 Euro an Strafen, 175 Organmandate, 86 Anzeigen und 36 Alkovortests in nur einem Tag. Drei Fahrten mussten sofort untersagt werden, einmal wurde sogar ein Kennzeichen abgenommen.

Erlaubt sind 25 km/h

Bei mehreren Rolltests zeigten E-Scooter völlig überzogene Geschwindigkeiten: Einer der E-Scooter hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 58 km/h. Auch Modelle mit 43, 38 und 47 km/h wurden gestoppt. Damit sind die Geräte weit jenseits der erlaubten 25 km/h unterwegs. Laut Polizei wurde durch das „äußerst engagierte Einschreiten der Beamten“ ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet.