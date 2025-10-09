Bei Crash in Wien: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Auf der Sagedergasse kollidierten heute ein Auto und ein Radfahrer. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Heute Nachmittag kam es im Bereich der Sagedergasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto-Lenker und einem Radfahrer. „Ersten Erhebungen zufolge sollen die beiden Verkehrsteilnehmer auf der Sagedergasse Richtung Breitenfurter Straße gefahren sein“, heißt es in einer Aussendung der Landespolizei Wien. Im Zuge eines Spurwechsels soll es zu einem Zusammenstoß gekommen sein. Dabei wurde der 25-jährige Fahrradlenker schwer verletzt. „Durch die Berufsrettung Wien wurde der Mann notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge unter Lebensgefahr mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht“, so die Polizei weiter. Der Auto-Lenker blieb unverletzt.