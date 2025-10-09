Skip to content
/ ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Notarzt.
Ein 25-jähriger Radfahrer wurde bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
12. Bezirk/Wien
09/10/2025
Unfall

Bei Crash in Wien: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Auf der Sagedergasse kollidierten heute ein Auto und ein Radfahrer. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Heute Nachmittag kam es im Bereich der Sagedergasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto-Lenker und einem Radfahrer. „Ersten Erhebungen zufolge sollen die beiden Verkehrsteilnehmer auf der Sagedergasse Richtung Breitenfurter Straße gefahren sein“, heißt es in einer Aussendung der Landespolizei Wien. Im Zuge eines Spurwechsels soll es zu einem Zusammenstoß gekommen sein. Dabei wurde der 25-jährige Fahrradlenker schwer verletzt. „Durch die Berufsrettung Wien wurde der Mann notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge unter Lebensgefahr mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht“, so die Polizei weiter. Der Auto-Lenker blieb unverletzt.

