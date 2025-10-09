SK Rapid gewinnt Test bei Admira Wacker 1:0. Marco Tilio erzielte das entscheidende Tor in der 60. Minute. Trainer Stöger sah das Spiel als einen "guten Test".

In der Länderspielpause absolvierte der SK Rapid am Donnerstagvormittag ein Testspiel bei Zweitligist Admira Wacker., heißt es in einer Aussendung Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Hütteldorfer. Marco Tilio sorgte in der 60. Spielminute mit einem Kopfballtreffer für das entscheidende Tor.

„Guter Test“

Cheftrainer Peter Stöger: „Es war ein guter Test, den wir gegen eine gut organisierte Mannschaft letztendlich durch ein Standard-Tor gewonnen haben. Es war für uns vor allem auch wichtig, einigen Spielern, die zuletzt wenig Spielzeit hatten, wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen.“