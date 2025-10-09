Skip to content
Die Hütteldorfer siegen im Testspiel gegen Admira Wacker knapp mit 1:0.
Wien
09/10/2025
1:0: SK Rapid siegt beim Testspiel

SK Rapid gewinnt Test bei Admira Wacker 1:0. Marco Tilio erzielte das entscheidende Tor in der 60. Minute. Trainer Stöger sah das Spiel als einen "guten Test".

von Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

In der Länderspielpause absolvierte der SK Rapid am Donnerstagvormittag ein Testspiel bei Zweitligist Admira Wacker., heißt es in einer Aussendung Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Hütteldorfer. Marco Tilio sorgte in der 60. Spielminute mit einem Kopfballtreffer für das entscheidende Tor.

„Guter Test“

Cheftrainer Peter Stöger: „Es war ein guter Test, den wir gegen eine gut organisierte Mannschaft letztendlich durch ein Standard-Tor gewonnen haben. Es war für uns vor allem auch wichtig, einigen Spielern, die zuletzt wenig Spielzeit hatten, wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen.“

