Wolkig und windig: So wird das Wetter am Freitag in Wien

Am Freitag müssen die Wiener mit wechselhaftem Wetter rechnen: Von Sonnenschein, Wolken, Wind und vereinzelte Regenschauer - alles ist dabei.

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, bleibt der Sonnenschein in der Stadt Wien kaum präsent, so die GeoSphere Austria. Ein mäßiger bis lebhafter Wind aus West-Nordwest bringt erneut dichte Wolken. Es kann über Tags vereinzelt zu Regen kommen. Ansonsten bleibt der Tag aber größtenteils trocken. Die Temperaturen starten bei etwa 10 Grad am Morgen und erreichen am Nachmittag maximal 17 Grad.