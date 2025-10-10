Demo sorgt heute für Staus und Verzögerungen in der Wiener Innenstadt

Am Freitagnachmittag ist in Wien mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Eine große Klimaschutz-Demo zieht ab 15:30 Uhr über Ring und Franz-Josefs-Kai, mehrere tausend Teilnehmer werden erwartet.

Am Freitagnachmittag, 10. Oktober, wird die Demo „Großstreik für ein besseres Klimaschutzgesetz“ nach Erfahrung der ÖAMTC-Experten zu Staus und Verzögerungen in der Wiener Innenstadt führen. Ab ca. 15.30 Uhr ist mit abschnittsweisen Sperren von Ring und Franz-Josefs-Kai zu rechnen. Mehrere Tausend Teilnehmer;innen werden erwartet. Der Demozug soll gegen die Fahrtrichtung über Ring, Kai und Ring zur Votivkirche marschieren (Änderungen vorbehalten).

Hier werden Staus erwartet

Der ÖAMTC befürchtet Staus auf Roßauer Lände, Untere und Obere Donaustraße, Franzens- und Aspernbrückenstraße, Praterstraße, rund um den Schwarzenbergplatz sowie auf den “freien” Ringabschnitten. Empfehlung: Großräumig über Gürtel ausweichen oder U-Bahnen benützen.