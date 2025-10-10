Urbaner Stadtwandertag links der Donau: „12 Stunden LiDo".

Links der Donau geht was weiter! Nämlich 50 Kilometer. Wer die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt neu erleben, viele Grätzl-Highlights und unbekannte Natur entdecken möchte, ist eingeladen, am 18. Oktober beim großen Zu-Fuß-Geh-Event der Stadt Wien „12 Stunden LiDo“ mitzumachen. Auf insgesamt 50 Kilometern werden die beiden großen Bezirke Floridsdorf und Donaustadt zu Fuß umrundet. Natürlich können auch einzelne Teiletappen gewandert werden.

„12-Stunden-Lido“-Wandertag

„Schon jetzt ist Wien eine Metropole des Zu-Fuß-Gehens. Viele Ziele des täglichen Lebens sind im Umkreis von 15 Minuten erreichbar, das erklärt auch, warum die Wiener*innen mehr als ein Drittel ihrer Wege zu Fuß erledigen. Das sind deutlich mehr, als mit dem Auto gefahren werden! Die Stadt Wien schafft daher laufend bessere Gehwege und verschönert und begrünt öffentliche Plätze. Das hilft dem Klima und lädt zu mehr aktiver Bewegung ein – zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ob für Alltag oder Freizeit – Wien hat tolle Geh- und Wanderwege zu bieten und links der Donau, also in den großen Bezirken Floridsdorf und Donaustadt, gibt es noch besonders viel zu entdecken“, erklärt die Wiener Beauftragte für den Fußverkehr Petra Jens. Gemeinsam mit den Bezirksvorstehern von Floridsdorf und Donaustadt, Georg Papai und Ernst Nevrivy lädt Petra Jens zum großen „12-Stunden-Lido“-Wandertag am Samstag, den 18. Oktober 2025, ein. Unterstützt wird der urbane Stadtwandertag „12 Stunden LiDo“ von „Österreich zu Fuß“ (österreichzufuss.at), der bundesweiten Initiative des Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, getragen von der Österreichischen Energieagentur.

50 Kilometer Strecke – 12 Stempelstationen

Die Route führt entlang der Bezirksgrenzen und beträgt insgesamt rund 50 Kilometer. Selbstverständlich können auch nur einzelne der insgesamt 12 Etappen oder Teile dieser gewandert werden. Jede Etappe beginnt an einer Stempelstation, an denen Stempelpässe und Wanderkarten gratis verteilt werden. Ab drei Stempeln werden kleinere und größere Goodies ausgegeben. Für diejenigen, die alle 12 Etappen zu Fuß bewältigen, wartet ein exklusives Überraschungsgeschenk und die Würdigung in der „LiDo Hall of Fame“! Auf der ganzen Strecke gibt es verschiedene Gastroangebote. Auf der „12 Stunden LiDo“-Wanderkarte sind auch Trinkbrunnen und öffentliche WC Anlagen verzeichnet sowie Hinweise zur Barrierefreiheit. Die Teilnahme ist gratis, die Strecke wird von 8 bis 20 betreut. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.