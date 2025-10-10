Wegen 50 Euro: Unbekannter stach auf offener Straße auf Passant ein

Im Bereich des Keplerplatzes wurde ein Mann am Donnerstagabend, 9. Oktober mit einem Messer verletzt und beraubt. Dank einer schnellen Täterbeschreibung konnte die Polizei den 21-jährigen Verdächtigen ausfindig machen.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, da er eine verletzte Person bemerkte. Die Beamten fanden den Mann auf einem nahegelegenen Spielplatz in Wien. Dieser gab an, im Bereich Keplerplatz von einem unbekannten Mann angesprochen worden zu sein. Er versuchte, das Gespräch zu vermeiden, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

Unbekannter stach zu

Plötzlich zog der unbekannte Mann ein Messer und stach zu. Anschließend entwendete er 50 Euro aus der Hosentasche des Opfers und flüchtete. Das Opfer konnte eine relativ genaue Beschreibung des Täters geben. „Ein Kollege, der seinen Einsatzbereich sehr gut kennt, hörte die Täterbeschreibung über Funk und hatte sofort einen Verdacht“, berichten die Beamten.

Tatverdächtiger geschnappt

Deshalb wurden dem Opfer Lichtbilder gezeigt, woraufhin es den Beschuldigten eindeutig wiedererkannte. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2025 um 10:46 Uhr aktualisiert