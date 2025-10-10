Streit eskaliert – plötzlich zückt Mann ein Messer

In Wien kam es am Abend des 9. Oktobers zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Einer der Beteiligten zückte plötzlich ein Messer.

Zwischen drei Männern in Wien soll es am gestrigen Abend, 9.Oktober, zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll ein bislang unbekannter Mann einem 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Der 25-Jährige soll daraufhin ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten bedroht haben.

25-Jähriger anzeigt

Beim Eintreffen der Beamten waren zunächst keine Beteiligten vor Ort. Nach einer kurzen Fahndung konnte der 25-Jährige angetroffen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und hinsichtlich der gefährlichen Drohung zur Anzeige gebracht. Ermittlungen nach dem derzeit noch unbekannten Täter sind am Laufen.