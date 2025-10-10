Skip to content
Der 25-Jährige soll daraufhin ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten bedroht haben.
Wien
10/10/2025
Polizeieinsatz

Streit eskaliert – plötzlich zückt Mann ein Messer

In Wien kam es am Abend des 9. Oktobers zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Einer der Beteiligten zückte plötzlich ein Messer.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Zwischen drei Männern in Wien soll es am gestrigen Abend, 9.Oktober, zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll ein bislang unbekannter Mann einem 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Der 25-Jährige soll daraufhin ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten bedroht haben.

25-Jähriger anzeigt

Beim Eintreffen der Beamten waren zunächst keine Beteiligten vor Ort. Nach einer kurzen Fahndung konnte der 25-Jährige angetroffen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und hinsichtlich der gefährlichen Drohung zur Anzeige gebracht. Ermittlungen nach dem derzeit noch unbekannten Täter sind am Laufen.

