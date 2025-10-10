Einbrecherinnen geschnappt – dann macht Polizei erschreckende Entdeckung

In Wien konnten Polizisten am 9. Oktober zwei Einbrecherinnen festnehmen. Die Frauen sollen Teil einer internationalen kriminellen Vereinigung sein, die europaweit für zahlreiche Wohnungseinbrüche verantwortlich ist.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden am Donnerstagnachmittag, 9. Oktober, auf zwei Frauen aufmerksam, die sich auffällig verhielten. Aus diesem Grund wurden sie observiert. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass eine der Frauen, eine 22-jährige Kroatin, mithilfe eines Plastikstreifens eine unverschlossene Haustüre öffnete.

Frauen brachen in Wohnung ein

Ihre 25-jährige Komplizin hielt währenddessen Ausschau und versuchte, die Tat zu verdecken. Nach dem Öffnen der Tür betraten die Frauen die Wohnung und verließen diese anschließend wieder. Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen. Bei einer Durchsuchung konnte ein Schraubenzieher und ein Rollgabelschlüssel aufgefunden werden. Die 22-Jährige konnte sich nicht ausweisen und machte gegenüber den Beamten falsche Angaben zu ihrem Namen. Darüber hinaus gab sie vor, strafunmündig zu sein.

International kriminelle Vereinigung

Die Feststellung ihrer Nationalität sowie ihres Namens und Geburtsdatums erfolgte in Zusammenarbeit mit Europol Deutschland und unter Unterstützung des Landeskriminalamts Wien (AB 07 – Daktyloskopie). „Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts ist davon auszugehen, dass die beiden Beschuldigten Mitglieder einer internationalen kriminellen Vereinigung sind, die in Österreich und Europa für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich ist“, berichten die Beamten.