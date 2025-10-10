GAME CITY 2025: Große Cosplay-Parade in Wien

Für viele Gamer dürfte es ein Highlight sein: Die GAME CITY findet am Wochenende statt. Geplant ist unter anderem die bisher größte Cosplay-Parade in ganz Österreich.

Seit Freitagvormittag erkunden zahlreiche Schulklassen die Gaming-Welten. Denn im Wiener Rathaus wurden wieder die Türen für die GAME CITY geöffnet und das bereits zum 16. Mal. Am Nachmittag fand eine besondere Ehrung statt: Die Community hat einen Game-City-Bürgermeister gewählt, und dieser wurde von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) angelobt. Die Veranstaltung wird vom Verein WIENXTRA organisiert – mit dabei ist wieder MediaMarkt als Hauptpartner. „Die GAME CITY ist wie ein riesiger Spielplatz für Ideen, Kreativität und Gemeinschaft. Für uns als Veranstalter ist es besonders wichtig, jungen Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie ihre Leidenschaft für Games ausleben, Neues ausprobieren und sich gegenseitig inspirieren können“, so Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA.

Cosplayer Siptom führt größte Cosplay-Parade in Wien an

Aber wer wurde eigentlich Game-City-Bürgermeister? Der Cosplayer Siptom ist seit 2023 aktiver Teil der Szene und hat sich bei der Online-Wahl durchgesetzt. Deshalb wurde er heute im Kostüm seines Lieblingscharakters auf der Hauptbühne von der Vizebürgermeisterin angelobt. Am Samstag steht gleich sein erster Amtsauftritt an: Er wird die große Cosplay-Parade anführen. Diese führt erstmals durch die Mariahilfer Straße bis zum Rathausplatz und ist damit die bisher längste und größte ihrer Art in ganz Österreich.

Bist du Gamer? Ja, täglich Ja, gelegentlich Selten Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gaming verbindet Spaß und Verantwortung

„Gaming ist gelebte Jugendkultur – ein Raum für Kreativität, Gemeinschaft und Begeisterung. Die GAME CITY macht erlebbar, wie bunt und vielfältig diese Kultur ist: von spannenden E-Sports-Wettkämpfen über Indie-Games bis hin zu faszinierenden Cosplay-Erlebnissen. Gleichzeitig ist mir wichtig zu betonen, dass zu einer lebendigen Jugendkultur auch Verantwortung gehört“ so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Deshalb werden neben der Unterhaltung auch die Themen Verantwortung und Aufklärung behandelt. In Kooperation mit verschiedenen Beratungsstellen werden Fragen wie Suchtprävention, Cybermobbing und digitale Bildung aufgegriffen. Damit wird ein klares Statement gesetzt: Gaming ist nicht nur Freizeitvergnügen, sondern auch ein Umfeld, in dem Jugendliche Kompetenzen entwickeln, geschützt werden und Unterstützung finden.