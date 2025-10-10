Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick über Wien.
In Wien dominiert am Samstag zunächst Hochnebel, später zeigt sich die Sonne.
Wien
10/10/2025
Prognose

Zäher Hochnebel: Sonne zeigt sich in Wien erst am Samstagnachmittag

In Wien zeigt sich der Samstag herbstlich trüb. Erst am Nachmittag kommt etwas Sonne durch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Der Samstag (11. Oktober 2025) bringt Wien zunächst graues Wetter. „Hochnebelartige Bewölkung hält sich zum Teil recht zäh und die Sonne zeigt sich immer wieder nur zwischendurch ein wenig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Erst am Nachmittag werden die sonnigen Phasen häufiger. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest und sorgt für ein frisches Gefühl. Die Temperaturen liegen am Morgen bei rund 12 Grad, tagsüber werden etwa 17 Grad erreicht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: