Zäher Hochnebel: Sonne zeigt sich in Wien erst am Samstagnachmittag

Der Samstag (11. Oktober 2025) bringt Wien zunächst graues Wetter. „Hochnebelartige Bewölkung hält sich zum Teil recht zäh und die Sonne zeigt sich immer wieder nur zwischendurch ein wenig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Erst am Nachmittag werden die sonnigen Phasen häufiger. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest und sorgt für ein frisches Gefühl. Die Temperaturen liegen am Morgen bei rund 12 Grad, tagsüber werden etwa 17 Grad erreicht.