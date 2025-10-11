Erster großer Mitmach-Supermarkt eröffnete in Wien

„Wir sind ehrlich gesagt noch immer ganz gerührt. So viele Menschen, so viel Unterstützung, so viel gemeinsame Energie – wir haben es wirklich geschafft!“ – die Freude über die Eröffnung des MILA Mitmach-Supermarkts in der Vivenotgasse 29 ist groß. Der Supermarkt eröffnete am 10. Oktober seine Türen. Doch was steckt eigentlich hinter dem besonderen Konzept? „Unser Supermarkt gehört allen Mitgliedern. Jeder arbeitet monatlich 3 Stunden mit und senkt so gemeinsam die Betriebskosten. Das Ergebnis: leistbare Preise bei hoher Qualität“, erklären die Initiatoren. Das Ziel: Gemeinsam gegen die Teuerung ankämpfen.

Ein Supermarkt für alle

Jeder kann also Mitglied werden. „Wir sind mehr als nur ein Supermarkt – wir sind eine Gemeinschaft, die gutes Essen, günstige Preise und nachhaltiges Miteinander schätzt“, heißt es. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat muss einfach die Beitrittserklärung ausfüllen, abschicken und schon kann der Einkauf losgehen. „Die Eröffnung von MILA kommt genau zur richtigen Zeit: Die Menschen spüren die Teuerung bei jedem Einkauf. Mit unserem Supermarkt machen wir Schluss mit aufgeblähten Preisen und intransparenten Margen“, lädt David Jelinek, Co-Geschäftsführer von MILA alle interessierten Menschen zum Schnupper-Einkauf ein.

Konzept findet großen Anklang

Mitglied Karin Kuna (63, Pensionistin, 17. Bezirk), die regelmäßig mitarbeitet, erzählt: „Ich war überrascht, wie viel Spaß das Mitmachen macht. Ich kann sogar Produkte vorschlagen – und wenig später stehen sie im Regal. Das ist mehr als einkaufen, das ist mitgestalten in meinem eigenen Supermarkt.“ Der Supermarkt hat aktuell Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag von 8 bis 18 Uhr. Sonntags und Mittwochs ist geschlossen.