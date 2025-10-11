Tödliche Verwechslung: Mann erschoss Nachbar im Stiegenhaus

In der Nacht auf Samstag, 11. Oktober, ereignete sich im Wiener Bezirk Donaustadt eine schreckliche Bluttat. Ein Mann soll seinen Nachbarn offenbar für einen Einbrecher gehalten haben und erschoss ihn.

In einem Wiener Gemeindebau kam es in der Nacht auf Samstag zu einer tödlichen Verwechslung.

Tragödie in Wien! In der Nacht auf Samstag kam es in einem Gemeindebau im Bezirk Donaustadt zu einer tödlichen Verwechslung. Ein Mann soll „verdächtige Geräusche“ gehört und beim Nachsehen eine „Gestalt“ im Stiegenhaus gesehen haben. In der Annahme, es würde sich um einen Einbrecher handeln, griff der 50-Jährige zur Waffe und drückte ab, wie die Kronen Zeitung berichtet.

Mann hielt Nachbar für Einbrecher und erschoss ihn

Der vermeintliche Einbrecher entpuppte sich aber als Nachbar des Mannes. Dieser wurde durch den Schuss tödlich verletzt. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen nun auf Hochtouren. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 33-jährigen Iraner, wie die Tageszeitung berichtet. Die Waffe soll der 50-Jährige legal besitzen. Weitere Erhebungen werden geführt.

Update: Polizei gibt neue Details bekannt

Nun gab die Polizei weitere Details zu dem tödlichen Vorfall bekannt. Nach ersten Ermittlungen verständigte der Beschuldigte selbst die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte der 50 Jährige in seiner Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Der 50-Jährige konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch aufgrund einer starken Alkoholisierung noch nicht einvernommen werden. Weitere Informationen findest du hier: Nachbar erschossen: Neue Details zur Bluttat in Wien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2025 um 11:03 Uhr aktualisiert