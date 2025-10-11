Überfall in Favoriten: Mann von fünf Tätern attackiert und beraubt

Ein 25-Jähriger wurde in Wien von fünf Männern attackiert, mehrfach geschlagen und mit einem Messer verletzt. Die Täter raubten 150 Euro. Drei Verdächtige – zwischen 19 und 29 Jahre alt – wurden festgenommen.

Ein 25-Jähriger soll am gestrigen Tag von fünf bekannten Männern umzingelt und attackiert worden sein. Im gemeinsamen Zusammenwirken sollen sie das Opfer mehrmals geschlagen, mit einem Messer in den Fuß gestochen und ihm 150 Euro geraubt haben. Den Beamten ist es nach einer kurzen Flucht der Beschuldigten gelungen, einen 19-Jährigen (StA.: Syrien), einen 21-Jährigen (StA.: Algerien) und einen 29-Jährigen (StA.: Marokko) anzuhalten.

Messer und Bargeld gefunden

Bei einer Personsdurchsuchung konnte ein Messer sowie Bargeld aufgefunden werden. Die drei Beschuldigten wurden festgenommen. Die Ermittlungen hinsichtlich der zwei derzeit noch unbekannten Täter sind am Laufen. Der 25-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.