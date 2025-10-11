Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Nach dem Beschuldigten, einem 17-Jährigen, wird gefahndet.
Wien
11/10/2025
Fahndung

Raub in Unterkunft: 17-Jähriger gewürgt und mit Messer verletzt

In Wien wurde am 10. Oktober ein 17-Jähriger in einer Unterkunft verletzt. Ein ehemaliger Mitbewohner soll ihn zuvor zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und dann attackiert haben. Nach ihm wird gefahndet.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Am Abend des 10. Oktober verständigte der Betreuer einer Wiener Unterkunft die Polizei, da ein jugendlicher Bewohner Verletzungen aufwies. Nach bisherigen Informationen soll der 17 -Jährige bereits am Vortag von einem ehemaligen Mitbewohner zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein.

17-Jähriger gewürgt und mit Messer verletzt

Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, soll der Täter ihn gewürgt und mehrfach mit einem Messer verletzt haben. Der 17-Jährige erlitt oberflächliche Schnittverletzungen im Bauchbereich, am Handgelenk und unter der Achsel. Nach dem Beschuldigten, einem 17-Jährigen, wird gefahndet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: