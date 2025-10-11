Raub in Unterkunft: 17-Jähriger gewürgt und mit Messer verletzt

In Wien wurde am 10. Oktober ein 17-Jähriger in einer Unterkunft verletzt. Ein ehemaliger Mitbewohner soll ihn zuvor zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und dann attackiert haben. Nach ihm wird gefahndet.

Am Abend des 10. Oktober verständigte der Betreuer einer Wiener Unterkunft die Polizei, da ein jugendlicher Bewohner Verletzungen aufwies. Nach bisherigen Informationen soll der 17 -Jährige bereits am Vortag von einem ehemaligen Mitbewohner zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein.

17-Jähriger gewürgt und mit Messer verletzt

Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, soll der Täter ihn gewürgt und mehrfach mit einem Messer verletzt haben. Der 17-Jährige erlitt oberflächliche Schnittverletzungen im Bauchbereich, am Handgelenk und unter der Achsel. Nach dem Beschuldigten, einem 17-Jährigen, wird gefahndet.