Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

In Wien kam es am Freitag, 10. Oktober, auf der Hütteldorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitag, 10. Oktober ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Lenkerin und einer Fußgängerin. Ersten Erhebungen zufolge betrat eine 39-jährige Frau die Fahrbahn in der Hütteldorfer Straße. Die 23-jährige Fahrzeuglenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, wodurch es zur Kollision kam.

Über Fahrzeug geschleudert: Fußgängerin schwer verletzt

Die Fußgängerin wurde über das Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt. Sie wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.