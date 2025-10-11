Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei in Wien

Am Bahnhof in Wien kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Mehrere Personen wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen verständigten die Polizei, nachdem eine Gruppe junger Männer im Bereich des Bahnhofs mehrere Passanten verbal belästigt haben soll. Kurz darauf kam es zu einem Streit mit einer anderen Gruppe, die sich ebenfalls am Bahnhof aufhielt. Aus dem Streit entwickelte sich rasch eine körperliche Auseinandersetzung, bei der mehrere Beteiligte durch Faustschläge verletzt wurden.

Mehrere Verletzte

Aufgrund der Zusammenarbeit mehrerer Einsatzkräfte und ihres schnellen Eingreifens konnten alle an der Auseinandersetzung Beteiligten angehalten werden. Durch den Vorfall kam es zu mehreren Verletzungen, darunter Platzwunden, Abschürfungen, Blutergüsse sowie eine Mittelhandfraktur. Drei Verletzte wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei den beteiligten Gruppen handelte es sich zum einen um eine Gruppe junger Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren (StA: Ukraine, Russische Föderation) und zum anderen um eine Gruppe von Männern und Frauen im Alter von 26 bis 30 Jahren (StA: Österreich).