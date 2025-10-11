Diese Trauben solltest du lieber nicht essen

Wer in den letzten Wochen Trauben aus Syrien gekauft hat, sollte jetzt genau hinschauen. Die Wiener Firma Green Global Handels FlexCo ruft das Produkt zurück.

Die Firma Green Global Handels FlexCo mit Sitz in Wien ruft aktuell Trauben aus Syrien zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde es von der Magistratsabteilung 59 – Marktamt darüber informiert, dass die betroffene Ware einen zu hohen Gehalt an chemischen Stoffen aufweist, so in einer Aussendung. Somit entspricht es nicht den EU-Richtlinien. Doch woher kommen diese chemischen Rückstände? Sie kommen meist von Pestizide bzw. Pflanzenschutzmittel.

Das solltest du tun:

Kunden, die Trauben mit dem Lieferdatum 26. September 2025 und dem Lieferanten Hamza Ebrahim Company gekauft haben, werden gebeten, diese an den Verkaufsstellen zurückzubringen. Die Produkte werden laut Unternehmen vernichtet.