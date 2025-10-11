Glanzvoller Festtag: Wien feiert 200 Jahre Johann Strauss

Am 25. Oktober, dem 200. Geburtstag von Johann Strauss erreicht das Festjahr Johann Strauss 2025 Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, seinen glanzvollen Höhepunkt.

Die Stadt Wien feiert den „Walzerkönig“ mit einem Tag voller Musik und klingender Hommagen – von einer feierlichen Feststunde über historische Programme bis zu Uraufführungen großer Komponisten der Gegenwart. Der Festtag am 25. Oktober beginnt am Vormittag mit einer Feststunde im Wiener Rathaus, bei der Bürgermeister Michael Ludwig, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Intendant Roland Geyer gemeinsam mit Künstlern des Festjahres, darunter Alma Deutscher, The Flying Schnörtzenbrekkers, Martin Grubinger & The Percussive Planet und andere den Jubilar feiern. Am Nachmittag und Abend folgen zwei große Konzert-Höhepunkte im Wiener Musikverein mit den Wiener Philharmonikern und den Wiener Symphonikern.

Geburtstagskonzert der Wiener Philharmoniker – „Alle 100 Jahre wieder“

Zum Geburtstag von Johann Strauss bringen die Wiener Philharmoniker unter Tugan Sokhiev gemeinsam mit dem Wiener Singverein und der Sopranistin Nikola Hillebrand ein legendäres „Best of Strauss“-Programm von 1925 erneut zur Aufführung. Jenes historische Konzert, das vor hundert Jahren bereits zu Ehren des Walzerkönigs erklang, wird durch eine Uraufführung des Komponisten Georg Breinschmid ergänzt: „Schani 200“ – eine augenzwinkernde, virtuose Hommage an den Jubilar, in der Strauss’ Walzergeist mit zeitgenössischem Witz verschmilzt. „Für die Musikwelt ist er ein Erschaffer genialer Melodien, für mich gewissermaßen die Verkörperung der Wiener Musik. Alles in allem ist seine Musik bestimmt ein endloser Quell der Inspiration für viele Menschen“, so Georg Breinschmid über den Jubliar.

Geburtstagskonzert der Wiener Symphoniker – „Hommage an Johann Strauss“

Wenige Stunden danach setzen die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Manfred Honeck am Abend einen weiteren musikalischen Höhepunkt. Mit Violinistin Anne-Sophie Mutter als Solistin stehen zwei Uraufführungen im Mittelpunkt – von John Williams und Max Richter – die klingende Brücken zwischen Strauss‘ Walzerseligkeit und dem musikalischen Heute schlagen. Die Wiener Sängerknaben bereichern das Festprogramm mit strahlender Lebensfreude. „Johann Strauss hat Wien eine musikalische Identität geschenkt, die bis heute in der Welt widerhallt“, sagt Manfred Honeck. „Mit den Wiener Symphonikern und Anne-Sophie Mutter diesen Geist neu zu beleben, ist ein Geschenk – und eine Herausforderung zugleich. Wir wollen zeigen, dass Strauss nicht nur Geschichte, sondern auch Gegenwart ist.“

Partnerprogramme zum Festtag

Neben den großen Festkonzerten laden zahlreiche Partnerprogramme zu weiteren Entdeckungen an diesem Tag ein: Die Volksoper Wien feiert mit einer Neuinszenierung von Eine Nacht in Venedig (Regie: Nina Spijkers) einen ihrer beliebtesten Repertoire-Klassiker – ein sprühendes Operettenvergnügen zwischen Maskenspiel und Verwechslung. Im NEST – Neue Staatsoper im Künstlerhaus präsentiert die Jugendkompanie der Ballettakademie der Wiener Staatsoper eine Doppelvorstellung von Strauss 2225: Dances for the Future – ein visionäres Tanzprojekt von Robert Binet mit vier Neukompositionen, das den Walzer in die Zukunft führt. Und im eigens entwickelten Escape Room „Schatten des Zweifels – im Kopf des Genies“ von Time Busters im MuseumsQuartier können Besucher*innen auf spielerische Weise in das Leben und Werk des Walzerkönigs eintauchen. So wird Wien am 25. Oktober 2025 zur Bühne für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Strauss‘schen Erbes. Zusätzlich feiert die Festjahrsproduktion Wiener Blut in der Neuinszenierung von Nikolaus Habjan nach ihrem großen Erfolg im Schlosstheater Schönbrunn nun am selben Tag im Aalto-Musiktheater Essen ihre Deutschlandpremiere.