/ ©Pexels/ Anton Uniqueton
Bild auf 5min.at zeigt den Wiener Prater.
Im Wiener Prater läuft noch bis Sonntag das erste Thailändische Oktoberfest.
2. Bezirk/Wien
11/10/2025
Wiener feiern Thai-Oktoberfest im Prater

Seit Freitag läuft im Wiener Wurstelprater das 1. Thailändische Oktoberfest: Tailändische Kultur, Musik und Kulinarik mit österreichischer Gemütlichkeit. Morgen ist der letzte Tag.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
Wer nicht nach Thailand fliegen kann, braucht nicht weit gehen. Bis morgen findet am Wiener Prater noch das Thailändische Oktoberfest statt. Zwischen Duft von Pad Thai, Curry und gebratenen Nudeln erklingen traditionelle Trommeln. Wo genau? Am Gelände der Liliputbahn hinter dem Riesenrad. Wer in thailändischer oder österreichischer Tracht kommt, erhält ein Getränk gratis. Thailändisches Essen ist ja bekanntlich scharf: Unter einem TikTok-Video des Praters kommentierte ein Besucher, „Wenn ich nur daran denke, brennt meine Zunge immer noch“.

