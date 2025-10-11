Wiener feiern Thai-Oktoberfest im Prater

Wer nicht nach Thailand fliegen kann, braucht nicht weit gehen. Bis morgen findet am Wiener Prater noch das Thailändische Oktoberfest statt. Zwischen Duft von Pad Thai, Curry und gebratenen Nudeln erklingen traditionelle Trommeln. Wo genau? Am Gelände der Liliputbahn hinter dem Riesenrad. Wer in thailändischer oder österreichischer Tracht kommt, erhält ein Getränk gratis. Thailändisches Essen ist ja bekanntlich scharf: Unter einem TikTok-Video des Praters kommentierte ein Besucher, „Wenn ich nur daran denke, brennt meine Zunge immer noch“.

@wien_prater Drei Tage lang treffen thailändische Kultur, Musik und Kulinarik auf österreichische Gemütlichkeit – für beste Unterhaltung, gute Laune und ein einzigartiges Fest der Begegnung. ☺️ Freuen Sie sich auf ein buntes Programm mit traditionellen Auftritten, köstlichen Spezialitäten und fröhlicher Stimmung mitten im Herzen des Praters. 🎡 Special: Besucherinnen und Besucher in thailändischer oder heimischer Tracht erhalten ein Getränk gratis! 🥤 Freuen Sie sich auf drei unvergessliche Tage voller Kultur, Musik und Lebensfreude! 🙌 Besucherinformationen ℹ️ 1. thailändische Oktoberfest Freitag, 10. Oktober bis Sonntag, 12. Oktober am Gelände der Liliputbahn (hinter dem Riesenrad) ♬ Thai Elegancy – Alexander Roeder