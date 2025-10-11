Sonne und Wolken: So wird das Wetter am Sonntag in Wien

Wien startet wolkenverhangen in den Tag, doch am Nachmittag zeigt sich auch die Sonne. Bei mäßigem Westwind steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad.

„Vor allem am Vormittag ziehen tiefe Wolkenfelder über die Stadt, am Nachmittag zeigt sich dann aber auch vermehrt die Sonne“, sagt die GeoSphere das Wetter in Wien für Sonntag voraus. Der Wind soll mäßig wehen, in höheren Lagen auch lebhaft, aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei ungefähr 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 Grad.

