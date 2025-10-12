Hallenbad Floridsdorf geht als Klima-Bad wieder in Betrieb

Nach 15-monatiger Umbau-Pause öffnete es am 7. Oktober als „Klima-Bad“ wieder seine Bahnen. Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky sagt dazu: „In nur 15 Monaten haben die Wiener Bäder das Hallenbad Floridsdorf zu einem klimafitten Vorzeigebad gemacht: Der Fernwärmeverbrauch konnte auf fast null reduziert werden, der Stromverbrauch um ein Viertel reduziert und auch die wichtige Ressource Wasser wird künftig noch schonender behandelt. Die Geduld der Wienerinnen und Wiener während des Umbaus hat sich jedenfalls ausgezahlt, aber das Warten hat nun ein Ende: Ab sofort können sie wieder ihre Bahnen ziehen – und das viel klimafreundlicher als vorher.“

Wiener Formel macht auch Bäder klimafit

Die Kombination aus Wärmepumpen, Sonnenstrom und thermischer Sanierung ist eine in Wien schon vielerorts eingesetzte, erfolgreiche Methode, die etwa im Rahmen von „Raus aus Gas“-Projekten im Wohnbau zur Anwendung kommt. Auch der Umbau des Hallenbads Floridsdorf passierte auf Basis dieser „Klima-Formel“. In der gesamten Badeanlage wurde die Gebäude- und Anlagentechnik sowie die Badewasseraufbereitung erneuert. Der energiesparende, klimafreundliche Hallenbadbetrieb wird in erster Linie durch die neue Heizanlage mit einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe ermöglicht, die die Energie aus der Tiefe des Grundwassers beziehen. Den Strombedarf sowie einen Teil des bisherigen Verbrauches deckt eine Photovoltaikanlage am Dach des Gebäudes auf einer Fläche von 1.221 m2 mit 260 kWp Leistung. Zudem wurden die Lüftungsanlagen erneuert und das Gebäude thermisch saniert, alle Glasflächen in der Schwimmhalle und im Eingangsbereich wurden erneuert. Für die sparsamere Beheizung des Beckenwassers sorgen neue Wärmetauscher, Heizungspumpen, für die Aufbereitung eine adaptierte Ultrafiltrations- und Umkehrosmoseanlage, neue Umwälzpumpen und Frequenzumformer.

Auch Umkleide, Sauna und Kinderbecken saniert

Die Umbauarbeiten brachten auch Verschönerungsmaßnahmen in der Schwimmhalle und in der Sauna mit sich. So wurden die Umkleidebereiche neugestaltet, die Kinderbecken und der Beckenumgang sowie die Hallendecke saniert. In der Sauna wurden die Sanitäranlagen erneuert und geschlechtergetrennt umgestaltet, sodass nun auf beiden Ebenen ein gemischter Saunabetrieb möglich ist.

Schrittweise Eröffnung, Vollbetrieb am 18. November

Am 28. Oktober folgt die Öffnung der Sauna im 2. Obergeschoss und des Kinderbereiches in der Schwimmhalle. Der Vollbetrieb ist ab 18. November mit Eröffnung der Sauna im 3. Obergeschoss hergestellt.

Millioneninvestition

Rund 12,5 Mio Euro der Gesamtinvestitionssumme von 15 Mio Euro werden im Wege des sogenannten Energie-Einspar-Contractings finanziert. Hier wird durch eine Fachfirma Energie- bzw. Wassersparmaßnahmen erarbeitet und vorfinanziert. Nach der Amortisationszeit gehen die technischen Anlagen in das Eigentum der Stadt Wien über. Die Rückzahlung erfolgt ausschließlich erfolgsorientiert in Höhe der eingesparten Energie- und Wasserkosten.