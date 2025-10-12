Promis kicken für den guten Zweck: Turniersieg für Team „Medien“

Wenn es um Sport geht, dann wird aus Gemeinsamkeit und Zusammenhalt schnell mal Rivalität. So war es auch am Samstag beim traditionellen Ludwig/Ruck-Benefiz-Fußballturnier in der Generali Arena. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck stellten wieder vier prominent besetzte Teams auf. „Am Fußballplatz schenken wir uns nichts, umso stärker pflegen wir aber unser Zusammenspiel, wenn es um Wien, seine Bevölkerung und seine Wirtschaft geht. Deshalb freut es mich besonders, dass wir auch heuer unser Benefiz-Fußballturnier gemeinsam veranstalten konnten – und uns damit für Menschen einsetzen konnten, die es im Leben nicht so leicht haben“, sagt der Kapitän des Teams „Wirtschaft“, Präsident Ruck.

Team „Medien“ sichert sich knapp den Turniersieg

„Wien ist eine Stadt des Zusammenhalts und der Gemeinsamkeit. Das bedeutet nicht nur sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch der gemeinsame Einsatz für Menschen, die Unterstützung brauchen. Von daher bin ich sehr froh, dass wir beim heurigen Turnier nicht nur einen fairen Wettstreit hatten, sondern auch einiges bewirken konnten“, bekräftigt auch Bürgermeister Ludwig, Kapitän des Teams „Politik“. Die Rivalität der beiden Teams ist spektakulär. Beide haben das Turnier in den letzten zwei Jahren je einmal für sich entschieden. Dieses Jahr endete das direkte Duell 1:0 für die „Politik“. Im Wettstreit um den Turniersieg hatten aber auch die Teams „Sport und Kultur“ (Nonplaying-Kapitän Günther Marek) sowie „Medien“ (Kapitän Martin Lang, ORF Wien) ein kräftiges Wort mitzureden. Die Entscheidung fiel nur knapp auf den Sieger: das Team „Medien“.

©WKW/Florian Wieser Bürgermeister Michael Ludwig, Skiprofi Christian Walder, Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier und WKW-Präsident Walter Ruck beim Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier in Wien.

Prominente Teilnehmer beim Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier in Wien Sportler & Profis: Bob-Fahrerin Katrin Beierl

Skiprofi Christian Walder

Ruder-Legende Christoph Schmölzer

Rapid-Star Steffen Hofmann

Ex-Bundesligaspieler Georg Bardel

Boxer Marcos Nader

Tormann-Trainer Wolfgang Knaller

Ex-Sturm-Keeper & Unternehmer Gerald Sprinzer Schauspiel & Medien: Schauspieler Christian Spatzek

ORF-Innenpolitiker Hans Bürger

„Wien heute“-Präsentator Lukas Lattinger Politik & Wirtschaft: Gemeinderäte: Denis Sakic, Benjamin Schulz, Georg Prack

WKW-Vizepräsident Hans Arsenovic

WKW-Tourismusobmann Dominic Schmid

WKW-Direktor-Stellvertreter Christoph Biegelmayer

WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik

Wirtschaftsbund Wien-Direktor Florian Kollenz

Junge Wirtschaft Wien-Vorsitzender Gabriel Karas

20.000 Euro für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche

Gespielt wurde heuer für CAPE 10, das Sozial-, Gesundheits- und Innovationszentrum in Wien-Favoriten. Das Haus bietet Angebote für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche. Von Gesundheitsversorgung bis Bildung sollen ihnen Chancen, Teilhabe und eine gesunde Zukunft ermöglicht werden. Den Scheck über 20.000 Euro übernahm CAPE 10-Initiator und Vorstandsvorsitzender Siegfried Meryn.