Heftiger Streit in Wien: Betrunkener Nachbar bedroht Familie mit Messer

Totale Eskalation: Ein Mann wird plötzlich von seinem Nachbarn bedroht und attackiert, seine Frau wollte dazwischengehen und wird ebenfalls angegriffen. Daraufhin eilt der Sohn mit Schlagring und Totschläger zur Hilfe.

Ein Streit unter Nachbarn eskalierte in der Ohmgasse (21. Bezirk, Wien) so stark, dass die Polizei ausrücken musste. Ein 44-jähriger Mann wollte den Müll rausbringen, als er nach eigenen Angaben von seinem Nachbarn ohne ersichtlichen Grund gestoßen, geschlagen, gewürgt und an die Wand gedrückt wurde. „Die Ehefrau des 44-Jährigen, eine 42-Jährige, bemerkte den Tumult und wollte dazwischengehen“, heißt es von der Polizei. Auch sie soll von dem Nachbarn, einem 48-jährigen Österreicher, mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend soll er das Ehepaar mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen bedroht haben.

Sohn greift mit Schlagring und Totschläger im Streit ein

Der schlafende Sohn (19 Jahre) der beiden wurde durch das Geschrei aufgeweckt, ergriff einen Totschläger und einen Schlagring und attackierte den Nachbarn. Als die Beamten eintrafen, waren im gesamten Stiegenhaus Plastikflaschen und Pfanddosen verstreut und der Streit zwischen den Beteiligten war deutlich hörbar. Erst als die Polizisten die Situation unter Kontrolle gebracht hatten, konnten alle Beteiligten einzeln befragt werden.

Drei Verletzte bei Nachbarschaftsstreit

Der 44-Jährige und seine Frau wurden bei dem Streit verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Nachbar wurde festgenommen. Er zeigte sich zum Vorfall nicht geständig. Außerdem wurde eine Alkoholisierung von 3,28 Promille festgestellt. Obwohl die Beamten vor Ort waren, hörte er mit den Drohungen und Beschimpfungen nicht auf. Es wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen und er wurde mit Verletzungen am Unterarm ins Krankenhaus gebracht.

Waffenverbot für 19-Jährigen

Gegen den 19-jährigen Sohn wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Es konnten zwei verbotene Waffen – ein Totschläger und ein Schlagring – sichergestellt werden. Er wurde auch wegen Körperverletzung angezeigt.