Polizei greift ein: Mitbewohner attackiert und mit Umbringen bedroht

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte: Einer würgte seinen Mitbewohner und drohte ihm mit dem Umbringen. Dem Opfer gelang die Flucht, woraufhin es die Polizei alarmierte. Bei der Festnahme wurden Drogen sichergestellt.

In einer Wohneinrichtung in der Lassallestraße (1. Bezirk, Wien) kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 29-jähriger Marokkaner seinen 22-jährigen Mitbewohner gewürgt und gegen das Balkongeländer gedrückt haben. Er soll ihn auch mit dem Umbringen bedroht haben, so die Polizei. Dem Opfer gelang die Flucht und es alarmierte die Einsatzkräfte.

Drogenfund in Wiener Wohnung

Die Polizei konnte den Marokkaner in seinem Zimmer antreffen. Er zeigte sich allerdings nicht kooperativ und wehrte sich gegen die Festnahme. Bei dem 29-Jährigen konnten außerdem Suchtmittel gefunden und sichergestellt werden. Laut der Polizei könnte es sich dabei um Marihuana und Kokain handeln. Er wurde festgenommen, und es wurde ein Betretungsverbot verhängt.