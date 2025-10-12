Skip to content
In Wien kam es zu einem Unfall mit einem LKW und einem E-Scooter.
Wien/ 1.Bezirk
12/10/2025
Unfall

Riskantes Überholmanöver mit 1,44 Promille endete mit zwei Verletzten

Zwei Frauen fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter hinter einem LKW. Als der LKW abbiegen wollte, überholte die Fahrerin – es kam zur Kollision, beide stürzten und wurden verletzt.

von Stella Sabitzer
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

In der Nacht kam es zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem E-Scooter. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer war in Richtung Börsegasse (1. Bezirk, Wien) unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem E-Scooter, auf dem illegalerweise ihre gleichaltrige Freundin mitfuhr.

E-Scooter-Fahrerin wollte LKW überholen

Als der Mann nach rechts in die Börsegasse einbog, wollte die E-Scooter-Fahrerin überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Frauen stürzten und wurden bei dem Unfall verletzt. Die Mitfahrerin wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Bei der Fahrerin wurde zusätzlich eine Alkoholisierung von 1,44 Promille festgestellt.

