Auf Nachbarn geschossen: Neue Details nach Bluttat in Wien

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag im 22. Bezirk von Wien zu einer tödlichen Schussabgabe durch einen 50-jährigen Mann auf seinen 33-jährigen Nachbarn. Nun gibt die Polizei weitere Details bekannt.

Ein Mann soll auf seinen Nachbarn geschossen haben, weil er ihn für einen Einbrecher hielt

Ein Mann soll auf seinen Nachbarn geschossen haben, weil er ihn für einen Einbrecher hielt

Schreckliche Szenen spielten sich am Samstag in Wien ab. Ein Mann soll auf seinen Nachbarn geschossen haben, weil er ihn für einen Einbrecher hielt. Dieser wurde durch den Schuss tödlich verletzt. Wir haben bereits berichtet: Tödliche Verwechslung: Mann erschoss Nachbarn im Stiegenhaus

Streit mit Nachbar

Noch am Abend und am Sonntagvormittag wurde der mutmaßliche Täter verhört. Dieser gab an, dass es vor der Tat einem Streit mit dem Nachbar gekommen war. „Der 50-Jährige habe ihn dabei beobachtet, wie er gegen dessen Tür trat. Daraufhin zog sich der 33-Jährige in seine Wohnung zurück, soll aber kurze Zeit später erneut gegen die Tür getreten haben“, heißt es seitens der Polizei Wien.

Ermittlungen laufen weiter

Der Beschuldigte soll daraufhin seine Waffe genommen, die Türe geöffnet und das Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieses fiel nach hinten, richtete sich wieder auf und soll mit einem Küchenmesser auf den Beschuldigten losgegangen sein. Daraufhin gab dieser einen Schuss aus seinem Revolver ab, was zum Tod des 33-Jährigen führte. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt weiterhin. Am Tatort konnte kein Messer gefunden werden. Eine U-Haft für den 50-Jährigen wurde in Aussicht gestellt. Wie viele Schussabgaben

es gegeben hat, wird die Obduktion zeigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 13:35 Uhr aktualisiert