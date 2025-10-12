Drogeriemarkt-Dieb gefasst: Präparierter Rucksack verrät 33-Jährigen

Ein 33-jähriger Mann wurde in einem Drogeriemarkt beim Parfüm-Diebstahl ertappt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Verdächtige mehrere hochwertige Parfums in seinen Einkaufskorb legte – wenig später waren sie verschwunden.

Ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes beobachtete einen 33-jährigen Mann, der mehrere Parfums zunächst in seinen Einkaufskorb legte. Nach kurzer Zeit waren die Parfums aus dem Korb verschwunden, jedoch wurden sie nicht in die Regale zurückgestellt. Der Detektiv verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Mann im Ausgangsbereich anhalten. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass er alle Parfums in einem präparierten Rucksack verstaut hatte. Insgesamt wurden sechs Parfums im Wert von über 700 Euro sichergestellt. Der 33-Jährige, (StA.: Rumänien) wurde festgenommen.