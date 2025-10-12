Zugriff nach wochenlanger Ermittlungsarbeit: 59-Jähriger festgenommen

Nach intensiver Observation schlug die Polizei zu: Bei mehreren Verdächtigen und in einer Wohnung wurden größere Mengen Drogen, Bargeld und eine Waffe gefunden. Ein 59-jähriger Österreicher wurde festgenommen,.

Aufgrund intensiver Ermittlungen im Vorfeld begaben sich Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) an die betreffende Örtlichkeit. Im Rahmen der Observation wurden in zeitlichen Abständen fünf Männer angehalten und durchsucht. Dabei konnten insgesamt 18,6 Gramm Marihuana, 4,8 Gramm Kokain sowie 2,0 Gramm sogenannte „Magic Mushrooms“ sichergestellt werden. Die Beteiligten – ein 22-Jähriger, ein 32-Jähriger und ein 31-Jähriger (StA.: Österreich), ein 22-Jähriger (StA.: Deutschland) sowie ein 56-Jähriger (StA.: Slowakei) – wurden angezeigt.

Auf frischer Tat ertappt

Im Verlauf der weiteren Amtshandlung begab sich ein 27-Jähriger (StA.: Österreich) zu einer Wohnung, wobei zwischen ihm und einem weiteren Beschuldigten, einem 59-Jährigen (StA.: Österreich) die Übergabe eines Säckchens mit 8,2 Gramm Marihuana beobachtet wurde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten 256,4 Gramm Marihuana, 64,3 Gramm Cannabisharz, 62,7 Gramm Kokain, 75,6 Gramm sogenannte „Magic Mushrooms“, eine Schreckschusspistole mit Munition sowie 1.925 Euro sicher. Der 59-Jährige wurde festgenommen.