Trüber Herbsttag in Wien: Kaum Sonne, stellenweise leichter Regen

Dichte Wolken bestimmen am Montag das Wetter. Die Sonne zeigt sich kaum, vereinzelt kann es leicht tröpfeln. Bei schwachem Nordwestwind erreichen die Temperaturen maximal 16 Grad – typisches Herbstgrau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 21:45 Uhr aktualisiert