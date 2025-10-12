Skip to content
©WienTourismus/Gregor Hofbauer
Bild auf 5min.at zeigt ein Panaroma-Bild von Wien.
Wolken und leichter Regen begleiten uns heute
Wien
12/10/2025
Wetter

Trüber Herbsttag in Wien: Kaum Sonne, stellenweise leichter Regen

Dichte Wolken bestimmen am Montag das Wetter. Die Sonne zeigt sich kaum, vereinzelt kann es leicht tröpfeln. Bei schwachem Nordwestwind erreichen die Temperaturen maximal 16 Grad – typisches Herbstgrau.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(49 Wörter)

Es ziehen einige ausgedehnte Wolkenfelder durch und bedecken den Himmel, die Sonne kommt voraussichtlich kaum durch. Ab und zu kann es leicht tröpfeln. Der Wind weht schwach aus Nordwest. Frühtemperaturen rund 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen kaum über 16 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 21:45 Uhr aktualisiert
