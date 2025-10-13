Reparieren statt Wegwerfen: So sparen Wiener bei Defekten Geld

Immer mehr Wiener stehen vor der Entscheidung: Lohnt sich die Reparatur einer defekten Waschmaschine oder ist ein Neukauf wirtschaftlicher?

Heizstäbe, Schläuche oder Elektronik – häufig sind es kleine Defekte, die den Betrieb einer Waschmaschine lahmlegen. Fachleute betonen, dass sich viele Probleme mit überschaubarem Aufwand beheben lassen. „In den meisten Fällen lohnt sich eine Reparatur, sowohl finanziell als auch ökologisch“, heißt es von Wiener Reparaturbetrieben. So können Geräte oft mit wenigen Handgriffen wieder voll funktionsfähig gemacht werden, anstatt sie zu entsorgen.

Reparieren spart CO₂ und Geld

Laut Daten des Umweltbundesamts verursacht die Herstellung einer neuen Waschmaschine rund 200 Kilogramm CO₂. Wer stattdessen repariert, verlängert nicht nur die Lebensdauer seines Geräts, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Ein erfahrener Reparaturdienst in Wien kann in vielen Fällen rasch helfen – oft reicht ein kurzer Serviceeinsatz, um den Betrieb wiederherzustellen.

Pflege beugt Schäden vor

Mit regelmäßiger Wartung lässt sich die Lebensdauer einer Waschmaschine zusätzlich erhöhen. Experten raten, das Flusensieb regelmäßig zu reinigen, die Maschine gelegentlich heiß durchlaufen zu lassen und Kalkablagerungen vorzubeugen. Kleine Wartungsmaßnahmen können verhindern, dass aus kleinen Problemen teure Schäden werden.

Reparaturbonus unterstützt Haushalte

Seit der Einführung des österreichischen Reparaturbonus übernehmen Bund und Länder bis zu 50 Prozent der Reparaturkosten – ein Anreiz, der bereits auf große Resonanz stößt.

Viele Wienerinnen und Wiener nutzen die Förderung, um alte Geräte wieder instand setzen zu lassen. Damit wird nicht nur Elektroschrott vermieden, sondern auch das lokale Handwerk gestärkt.

Nachhaltig denken, lokal handeln

Wer bei einem Defekt nicht sofort zur Neuanschaffung greift, spart Ressourcen, Geld und unterstützt heimische Betriebe. Die Botschaft ist klar: Eine Reparatur lohnt sich – für die Umwelt, den Geldbeutel und eine nachhaltige Zukunft.