Streit am Europaplatz: Mann bedroht zwei Personen mit Messer

In Wien am Europaplatz soll ein 34-Jähriger zwei Männer mit einem Messer bedroht haben. Dabei wurde er selbst leicht verletzt. Die Polizei stellte Suchtmittel sicher, der Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Der Mann hatte auch eine kleine Menge Suchtmittel bei sich.

Nachdem ein 34-Jähriger (Sta.: Russ. Föd.) nach einer Meinungsverschiedenheit im Bereich Europaplatz zwei Männer mit einem Messer bedroht haben soll, attackierten die zwei anderen den Tatverdächtigen. Dabei wurde der 34- Jährige leicht verletzt. Die einschreitenden Beamten stellten fest, dass gegen die zwei Opfer der Drohung Festnahmeanordnungen vorlagen. Außerdem hatte einer der Männer geringe Mengen Suchtmittel bei sich, die sichergestellt wurden. Der 34-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt, er zeigte sich nicht geständig.

