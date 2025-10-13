Wien-Margareten: Mann bedroht Mitbewohner mit Küchenmesser

In Wien-Margareten soll ein 32-Jähriger seinen Mitbewohner mit einem Küchenmesser bedroht haben. Nach dem Einsatz der WEGA wurden Betretungs- und Waffenverbote ausgesprochen, die Anzeige erfolgte auf freiem Fuß.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden gerufen, nachdem ein 32-Jähriger (Sta.: Syrien) seinen Mitbewohner mit einem Küchenmesser bedroht haben soll. Der Tatverdächtige wurde von WEGA-Beamten gesichert und vorläufig festgenommen. Zu der gefährlichen Drohung soll es nach einer vorherigen Meinungsverschiedenheit wegen des Rauchens in der Wohnung gekommen sein. Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.