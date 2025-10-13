Erstmals mit 12 Kindern: Großfamilie kassiert Sozialhilfe in Wien

Wiens Sozialstatistik sorgt erneut für Schlagzeilen: Eine Familie mit zwölf Kindern bezieht Mindestsicherung und bringt das Thema Großfamilien in der Sozialhilfe wieder ins Rampenlicht.

Bereits im Mai hatte eine syrische Familie mit elf Kindern für Aufsehen gesorgt. Laut „Kronen Zeitung“ hat sich die Entwicklung fortgesetzt: Mit Stand September gibt es nun fünf Familien mit elf Kindern und eine Familie mit zwölf Kindern, die Mindestsicherung beziehen. Während die Zahl kleinerer Familien in der Mindestsicherung sinkt, steigt jene der Großfamilien. In nur wenigen Monaten wurden 18 neue Familien mit fünf oder mehr Kindern registriert. Die Top-11-Familien bringen es insgesamt auf 117 Kinder.

Hohe Kosten für öffentliche Kassen

Die finanziellen Auswirkungen sind erheblich. Allein die Mindestsicherung für Kinder beträgt 326,44 Euro pro Kopf, dazu kommen bis zu 200,40 Euro Familienbeihilfe, Staffelzuschläge und das jährliche Schulstartgeld. Für viele Steuerzahler summieren sich diese Beträge auf Summen, die das eigene Monatseinkommen übersteigen.

Ludwig kündigt Reform an

Bürgermeister Michael Ludwig hatte Anfang September Änderungen bei der Wiener Mindestsicherung angekündigt. Ziel sei es, das System zu straffen und Mittel effizienter einzusetzen, ohne Menschen in Armut zu stoßen. Gleichzeitig sollen Bezieher stärker und schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Ein zentrales Element betrifft die Anrechnung von Wohnkosten: Bisher wird bei Erwachsenen ein Teil der Mindestsicherung für Miete angerechnet. Künftig soll diese Regelung auch auf Kinder ausgeweitet werden, was der Stadt zufolge rund 20 Millionen Euro pro Jahr einsparen könnte.

Neuregelung bei Bedarfsgemeinschaften

Ein weiteres geplantes Element betrifft die Einstufung von Bedarfsgemeinschaften. Bisher konnten mehrere Einzelpersonen in einer Wohngemeinschaft jeweils den vollen Einzelsatz der Mindestsicherung erhalten, während Familien im gemeinsamen Haushalt weniger Unterstützung bekamen. Diese Ungleichbehandlung soll nun beendet werden.

Nach Schätzungen könnten dadurch jährlich rund 75 Millionen Euro eingespart werden, ohne die Lebenssituation der Betroffenen drastisch zu verschlechtern.

Bundesweite Reform frühestens 2027

Trotz steigender Zahlen bei Großfamilien plant die Bundesregierung eine bundesweite Reform frühestens ab 2027. Kritiker fordern, die Mindestsicherung zeitnah zu deckeln, um die öffentlichen Mittel zu entlasten.