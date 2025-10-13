Polizei greift ein: Hitlergruß am Praterstern sorgt für Aufregung

Ein 44-jähriger Deutscher wurde am Praterstern in Wien festgenommen, nachdem er unter Alkoholeinfluss wiederholt den Hitlergruß zeigte und rechtsextreme Parolen skandierte. Das Landesamt Staatsschutz wurde eingeschaltet.

Ein 44-Jähriger (Sta.: Deutschland) wurde gestern von Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz vor- läufig festgenommen, da er im Bereich des Bahnhofs Praterstern und Richtung der einschreitenden Beamten mehrfach einen Hitlergruß ausführte und ver- herrlichende Parolen skandierte. Beim Tatverdächtigen wurde eine Alkoholisierung von etwa zwei Promille festgestellt. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde über den Vorfall informiert. Der 44-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.