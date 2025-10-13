Skip to content
©5 Minuten
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt ein Praterstern-Schild bei der Ubahn
Beim Praterstern kam es zu einem rechtsextremen Vorfall.
Wien / Praterstern
13/10/2025
Festnahme

Polizei greift ein: Hitlergruß am Praterstern sorgt für Aufregung

Ein 44-jähriger Deutscher wurde am Praterstern in Wien festgenommen, nachdem er unter Alkoholeinfluss wiederholt den Hitlergruß zeigte und rechtsextreme Parolen skandierte. Das Landesamt Staatsschutz wurde eingeschaltet.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit

Ein 44-Jähriger (Sta.: Deutschland) wurde gestern von Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz vor- läufig festgenommen, da er im Bereich des Bahnhofs Praterstern und Richtung der einschreitenden Beamten mehrfach einen Hitlergruß ausführte und ver- herrlichende Parolen skandierte. Beim Tatverdächtigen wurde eine Alkoholisierung von etwa zwei Promille festgestellt. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde über den Vorfall informiert. Der 44-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.

